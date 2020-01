Ein Kärntner erhielt bedingte Haft wegen Tierquälerei, weil er neun Königspythons aussetzte. Wer alle Zollvorschriften einhält, darf selbst artengeschützte Würgeschlangen ins Land bringen.

Ein 38-jähriger Kärntner wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Tierquälerei nicht rechtskräftig zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt. Er hatte im Sommer 2019 neun Königspythons ausgesetzt, drei davon starben, drei wurden in einen Reptilienzoo gebracht, die übrigen wurden nicht ...