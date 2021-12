Quarantäne-Dschungel macht es für Covid-Erkrankte gefährlich

Jede Bezirksverwaltungsbehörde in Österreich erlässt in Eigenregie Absonderungsbescheide. Aus Datenschutzgründen darf die Behörde den Hausarzt über Covidfälle nicht einmal informieren.

Seit fast zwei Jahren hält die Coronapandemie Österreich in Bann. In dieser Zeit hat es der Staat nicht geschafft, standardisierte Absonderungsbescheide für an Covid Erkrankte beziehungsweise einheitliche Quarantäneregelungen für nahe Kontaktpersonen im gesamten Bundesgebiet zu erstellen. Die Folge ist ein Wildwuchs an unterschiedlichen Behördenpapieren. Das geht so weit, dass nicht einmal in den Bundesländern einheitliche Muster aufgelegt werden.

Jede Bezirksverwaltungsbehörde kocht ihr eigenes Süppchen. Für einen Erkrankten oder einen Angehörigen im selben Haushalt (K1 oder K2) im Bezirk ...