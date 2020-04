Quarantäne über Vorarlberger Gebiete aufgehoben

Die Quarantäne für die Vorarlberger Arlbergregion und Ortsteile von Nenzing (Bez. Bludenz) ist am Freitag aufgehoben worden. Ab Samstag, 0.00 Uhr, dürfen alle Einheimischen ihre Orte wieder verlassen, informierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitag in einer Video-Pressekonferenz. Für die rund 1.000 Saisonarbeiter, die noch in Lech sind, gilt ein strenges Abreisemanagement.

SN/APA/STIPLOVSEK DIETMAR Sperre der Arlbergstraße bei Stuben - ab Samstag wieder freie Fahrt