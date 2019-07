Quartett wollte Mann im Bezirk Lilienfeld anzünden

Vier Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren sollen in der Nacht auf Sonntag in Traisen (Bezirk Lilienfeld) versucht haben, einen am Boden liegenden Mann mit einem Feuerzeug anzuzünden. Das Unterfangen scheiterte aber, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit. Während vom potenziellen Opfer jede Spur fehlt, wurden die Verdächtigen ausgeforscht. Sie waren geständig.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Die Verdächtigen wurden ausgeforscht