Quizgewinn an Brandopfer gespendet

Die Anteilnahme nach dem Mordversuch an einer Trafikantin ist überwältigend. Eine Spendenaktion brachte bereits knapp 43.000 Euro ein. Auch die Tabakbranche unterstützt die Familie nach Kräften.

Seit 22 Tagen befindet sich eine 35-jährige Trafikantin im künstlichen Tiefschlaf und kämpft um ihr Leben. Ihr Ex-Lebensgefährte, ein 47-jähriger gebürtiger Ägypter, sitzt seither wegen Mordversuchs in U-Haft. Er hat die Frau in ihrem Geschäft in Wien-Alsergrund mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen, angezündet und die Eingangstür versperrt. Auf der Intensivstation versuchen die Ärzte seither, die Verbrennungen am ganzen Körper zu versorgen.

Nur durch das mutige Einschreiten von Passanten hat das Brandopfer überhaupt eine Überlebenschance. "Wir möchten den Ersthelfern ...