R20-Klimakonferenz in Wien geht zu Ende

Der "R20 Austrian World Summit" ist am Mittwoch mit neun Spezial-Diskussionen in Wien zu Ende gegangen. Gastgeber Arnold Schwarzenegger nahm an der Runde zum Thema Luftverschmutzung und Gesundheit teil, da ihm dies "ein besonderes Anliegen ist": "Es ist an der Zeit, dass wir aufwachen und darüber reden, was wirklich wichtig ist: 25.000 Menschen sterben jeden Tag an der Luftverschmutzung."

SN/APA (AFP)/ALEX HALADA Schwarzenegger ging mit besonderer Leidenschaft zur Sache