Rad fehlte: Desolater Lkw auf A5 gestoppt

Kein Einzelfall: 2020 wurde mehr als 26.000 Schwerlastern und Bussen die Weiterfahrt wegen gravierender Sicherheitsmängel untersagt.

Die Reifen der zweiten Achse links auf null Millimeter abgefahren, der Bremsbelag verschlissen, die Betriebsbremse defekt, dazu Öl, das aus dem Motor lief, verschlissene Radlager, abgenutzte Bremsscheiben auf der ersten Achse, der Querrahmen verrostet - und zum Drüberstreuen fehlte an der ersten Achse links der komplette Reifen.

Der polnische Sattelschlepper, der am Mittwoch am Kontrollplatz der A5 in Großkrut im Weinviertel aus dem Verkehr gezogen wurde, strotzte nur so vor schwersten Sicherheitsmängeln. Doch die rollende Zeitbombe war keineswegs ...