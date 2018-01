Radfahrer mit Eisenstange angegriffen - Acht Monate Haft

Weil er in Oberwart einen 16-Jährigen, der nachts mit dem Fahrrad ohne Licht unterwegs war, mit einer Eisenstange angegriffen haben soll, stand ein 28-jähriger Südburgenländer am Freitag in Eisenstadt vor Gericht. Ein Schöffensenat verurteilte ihn wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung nicht rechtskräftig zu 24 Monaten Haft, davon acht Monate unbedingt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Angeklagte muss für mindestens acht Monate hinter Gitter