Radioaktiver Müll bei Entsorgungsstelle abgegeben

Bei einer Altstoffsammelstelle in Klagenfurt ist offenbar radioaktives Material entsorgt worden. Wie die Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, hatte eine Entsorgungsfirma in der Früh einen Container bei der Sammelstelle abgeholt und im Betrieb routinemäßig überprüft - dabei habe man die Strahlung festgestellt.

Am Vormittag wurde der Container noch von Experten des Landes Kärnten untersucht, wie intensiv die Strahlung ist und um welches Material es sich handelt war vorerst nicht bekannt. Laut dem Klagenfurter Entsorgungsreferenten Wolfgang Germ (FPÖ) besteht keine Gefahr, auch nicht an der Altstoffsammelstelle, von der der Container abgeholt wurde. Quelle: APA