Radverkehr in Wien auf neuem Rekordhoch

In Wien waren im ersten Halbjahr mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs als jemals zuvor. Bei 13 Radverkehrszählstellen, die es auch bereits in den vergangenen vier Jahren gab, waren in Summe 4,48 Mio. Pedalritter registriert worden. Das ist ein neuer Spitzenwert, wie der Verkehrsclub Österreich mitteilte.

