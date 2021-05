Radverkehr soll in 41 Ländern bis 2030 verdoppelt werden

In 41 Ländern soll der Radverkehr bis zum Jahr 2030 verdoppelt werden. Mit der "Wiener Deklaration" wurde der erste länderübergreifende Masterplan zur Förderung des Radverkehrs beschlossen. Darüber beraten wurde am Montag und Dienstag auf Einladung Österreichs, 850 Vertreter nahmen bei der 5. Ministerkonferenz des UNECE/WHO Pan-Europäischen Programms für Verkehr, Gesundheit und Umwelt (THE PEP) online teil.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Österreich will Radweganteil von sieben auf 13 Prozent erhöhen