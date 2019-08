Radweg Linke Wienzeile: Ab 2. September herrscht Staugefahr

Eine 600 Meter lange Baustelle sorgt seit Monaten für stadtweite Aufregung: An der Linken Wienzeile wird zwischen Getreidemarkt und Köstlergasse ein Radweg gebaut. Deshalb muss ab 2. September bis Mitte Dezember eine von zwei Fahrspuren für den Verkehr gesperrt werden. Staus werden erwartet. Wiens Baustellenkoordinator Peter Lenz appellierte am Montag an die Autofahrer, großräumig auszuweichen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Linke Wienzeile wird zur Großbaustelle