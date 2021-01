Rätsel um Todesschuss auf Pensionistin

Weil die Polizei eine Frau erschoss, die mit einem Messer auf Beamte losging, wird ermittelt. Die Gutachter haben vieles zu berücksichtigen.

Eine 67-Jährige bedroht ihre Heimhilfe. Diese flüchtet, verständigt die Polizei. Sogar die Sondereinheit Wega rückt an. Die Beamten klopfen, die Wohnungstür öffnet sich, die Frau geht mit erhobenem Messer auf die Polizisten los. Ein Elektroschocker (Taser) kommt zum Einsatz, es fällt auch ein Schuss. Wenig später erliegt die Frau ihren Verletzungen.

Der Vorfall, der sich am Montag in einem Wohnhaus in Wien-Hietzing zugetragen hat, wird untersucht. Wegen "Zwangsmittelanwendung mit Todesfolge" würden die Erhebungen vom Landeskriminalamt Steiermark geleitet, erklärt ...