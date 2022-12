Rätsel um tödlichen Irrtum

In der Steiermark starben drei Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung, weil der Abzug eines Notstromaggregats, das einen Heizlüfter antrieb, nicht funktionierte.

Der kleine steirische Höhenluftkurort Fischbach im Bezirk Weiz stand am Dienstag nach einer Familientragödie mit drei Toten immer noch unter Schock. "Man hat die Familie gekannt, das waren ruhige, angenehme, zurückgezogen lebende Leute. Vor allem die Nachbarn und die Bürgermeisterin sind extrem betroffen. Niemand kann sich erklären, wie das passieren konnte", berichtete Polizeisprecher Heimo Kohlbacher, der sich am Dienstag einige Stunden am Unglücksort aufhielt.

Eine 90-jährige Frau sowie ihre beiden Söhne im Alter von 67 und 68 Jahren waren - vermutlich bereits am Samstag - durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen. Die giftigen Gase dürften von einem Notstromaggregat gestammt haben, das einen Heizlüfter im Haus der Familie betrieben hat. Der Mitarbeiter eines Zustelldienstes entdeckte am Montagvormittag die drei Leichen. Er war ins Haus gegangen, nachdem niemand geöffnet hatte. Die Polizei schloss ein Gewaltverbrechen rasch aus.

"Die Mutter wurde in einem Zimmer im Erdgeschoß aufgefunden, einer der Söhne in der Küche und der zweite im ersten Stock des Hauses", berichtete Polizeisprecher Kohlbacher. Die Ursachenforschung war aber auch am Dienstag noch nicht restlos abgeschlossen. Fakt ist, dass das Notstromaggregat neu und erst fünf Stunden in Betrieb gewesen war. Ob man das Gerät testen wollte oder ob die Heizung im Haus defekt war, blieb unklar. Für die Ermittlungen sei dies jedoch nicht relevant, hieß es seitens der Exekutive.

Ebenfalls als gesichert gilt, dass der Abgasschlauch in ein Nebengebäude, eine Art Erdkeller, führte. Von dort hätten die Abgase ins Freie geleitet werden sollen - was sie aber nicht wurden. Wieso dies nicht funktionierte, war vorerst Gegenstand von Untersuchungen durch die Brandgruppe des Landeskriminalamts. "Natürlich wird es im Haus geraucht und gestunken haben", sagte Kohlbacher. Wahrscheinlich jedoch gerade so wenig bzw. so dosiert, dass keiner der Beteiligten rechtzeitig reagieren konnte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Obduktion angeordnet, mit der am Dienstagmorgen begonnen wurde. "Um wirklich Gewissheit zu haben, wie es zu dem Unglück kommen konnte, müssen wir den Bericht der Brandgruppe abwarten", ersuchte Kohlbacher um Geduld.

Der Fall in Fischbach ruft Erinnerungen an den 26. Juli 2021 wach. In einem Bauernhaus in Lasberg (Bezirk Freistadt) im Mühlviertel starben zwei kleine Buben im Alter von zwei und fünf Jahren an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Mutter (32) schwebte einige Tage in Lebensgefahr, überlebte das Unglück aber.

Nach einem Unwetter war in dem Bauernhaus der Strom ausgefallen. Die Familie schaltete daher am Abend ein im Keller stehendes Notstromaggregat ein und über Nacht wieder aus. Bevor der Familienvater am Montag in die Arbeit fuhr, nahm er es wieder in Betrieb. Als gegen acht Uhr ein Nachbar vorbeikam, um das Gerät zu betanken, waren die Frau und ihre beiden Kinder noch am Leben. Sie dürften danach im Keller Nachschau gehalten haben, das hochgiftige Kohlenmonoxid eingeatmet haben und sofort bewusstlos geworden sein.

Kohlenmonoxid ist geruch-, geschmack- und farblos. Es bindet sich blitzartig an die Sauerstoffrezeptoren, führt zu Bewusstlosigkeit und nach kurzer Zeit zum Tod durch Ersticken. Die Überlebenschance gilt deswegen als sehr gering, weil die Zeit, um zu retten, überaus kurz ist - und man nur mit schwerem Atemschutz zu den Opfern vordringen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

"Kohlenmonoxidunfälle werden hauptsächlich mit schlecht gewarteten Gasthermen bei Hitze im Sommer verbunden. Mit Notstromaggregaten passiert ganz selten etwas, unabhängig von der Jahreszeit", erklärte Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Doch überall, wo Gase verbrannt werden, entstehe als Restprodukt Kohlenmonoxid.