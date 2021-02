Räuber greift Wiener Trafikanten mit Messer an

Ein Räuber hat am späten Dienstagnachmittag einen Trafikanten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Messer attackiert und verletzt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war der 51-jährige Trafikinhaber kurz vor 18.00 Uhr im Lagerraum seines Geschäfts in der Märzstraße. Als er zurückkam, sah er einen mit Mund-Nasen-Schutz maskierten Mann, der sich an der Kassa zu schaffen machte.

SN/APA/ROBERT JAEGER Trafik in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus war Schauplatz eines Überfalls