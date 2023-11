Rainer Wintersteiger offiziell zu Chef von EKO Cobra ernannt

Der neue Leiter des Einsatzkommando (EKO) Cobra, Rainer Wintersteiger, ist am Freitag im Rahmen eines Festakts in Wiener Neustadt ernannt und zum Generalmajor befördert worden. Bernhard Treibenreif, Chef der Direktion für Spezialeinheiten (DSE) würdigte Wintersteigers bisherigen Werdegang in der Cobra als beispielhaft. "Er hat alles durchlaufen und war in Funktionen, die man nicht jedem zutraut", sagte Treibenreif beim Festakt im Hauptquartier der Antiterroreinheit.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Der neue Cobra-Chef Rainer Wintersteiger wurde inthronisiert