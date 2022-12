Harte Strafen für Raser: Polizei darf künftig das Auto beschlagnahmen

Das Klimaschutzministerium wird eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und des Führerscheingesetzes in Begutachtung schicken, damit die Polizei extremen Verkehrsrowdys künftig ihr Fahrzeug beschlagnahmen kann. Das kündigte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montagvormittag gemeinsam mit Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) an.

Die Bundesregierung will extreme Verkehrsrowdies mit Führerscheinabnahme und der Beschlagnahme des Fahrzeuges abschrecken. Die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierte am Montag die Pläne für eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und des Führerscheingesetzes, über die seit mehr als einem Jahr verhandelt worden war: Ab einer Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 80 km/h im Ortsgebiet und mehr als 90 km/h im Freiland - im Wiederholungsfall bereits bei mehr als 60 bzw. 70 km/h über dem jeweiligen Limit - soll die Polizei das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmen dürfen.



Für Beschlagnahme soll keine Radar- oder Lasermessung notwendig sein

Dafür soll keine Radar- oder Lasermessung erforderlich sein, sondern bei einer Verfolgung soll die Beobachtung der Polizei auf dem Tacho im Streifenwagen genügen. Ab 40 bzw. außerorts 50 km/h Überschreitung wird die Führerscheinabnahme verpflichtend.

Die vorläufige Beschlagnahme soll - in anderen Ländern wie Italien, der Schweiz oder Dänemark bereits erlaubt - unabhängig von den Eigentumsverhältnissen erfolgen und wird dann von der zuständigen Bezirksbehörde überprüft. Letztlich soll nach einem dreistufigen Verfahren ein Fahrzeug zugunsten des Staates versteigert werden können.



Landesrat Schnöll: "Ein grober Eingriff, aber wirksam"

Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP), der mit den Verkehrssprechern Andreas Ottenschlager (ÖVP) sowie Hermann Weratschnig (Grüne) bei der Ankündigung dabei war, sagte: "Natürlich ist das verfassungsrechtlich ein sehr grober Eingriff, aber wirkungsvoll." Auf Nachfrage hieß es, bisher habe es pro Jahr zwischen 400 und 450 derartige Fälle gegeben, in denen die geplante Verschärfung zum Tragen komme. Man gehe von einer präventiven Wirkung aus. Die Verkehrssprecher betonten, es gehe hier um den Schutz der Allgemeinheit.

Nach sechs Wochen Begutachtung soll die Novelle ins Parlament kommen. Die Änderung könnte ab Sommer 2023 gelten.

Ab einer Überschreitung der Limits von 60 bis 70 km/h wird es ernst

Konkret richtet sich das aktuelle Paket gegen schwere Vergehen und Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 60 km/h innerorts und 70 km/h außerhalb des Ortsgebiets. Wenn Einzelpersonen völlig unbelehrbar immer wieder mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind, kann nach der Beschlagnahme am Ende des Verfahrens der Verfall zum Tragen kommen.

Wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 80 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 90 km/h überschritten, kann die Behörde ein Verfallsverfahren gemäß Verwaltungsstrafgesetz auch schon beim ersten Mal einleiten, kündigten Gewessler und Schnöll an.

Mit der geplanten gesetzlichen Verschärfung - sie soll Mitte nächsten Jahres in Kraft treten - folge Österreich dem Beispiel von anderen europäischen Ländern und ermöglicht, rücksichtlose und gefährliche Raserei mit dem Verfall des Fahrzeugs zu bestrafen, um die Allgemeinheit zu schützen.

Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung mit dem ersten Raserpaket die Strafen für extremes Rasen deutlich erhöht. Nun folgt der zweite Teil des Maßnahmenpakets. Insbesondere sollen damit rücksichtlose Wiederholungstäter, die bewusst das Leben anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel setzen, mit voller Härte bestraft werden, so das Ministerium.

Gesetzesnovelle geht in Begutachtung

Die Gesetzesnovelle geht nun in Begutachtung. In den kommenden sechs Wochen können Stellungnahmen zum Entwurf abgegeben werden. Der Gesetzesvorschlag sei unter umfangreicher Einbindung des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt erarbeitet worden, wurde betont.

Ministerin Gewessler erklärte laut der schriftlichen Unterlage: "Für extreme Raserei gibt es keine Entschuldigung und kein Verständnis. Für dieses Verhalten gibt es nur die volle Härte des Gesetzes. Und wenn andere Strafen nicht mehr wirken, dann greift der Verfall des Fahrzeugs. Denn wer kein Auto mehr hat, kann nicht mehr rasen."

Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, der sich seit Jahren für eine härtere Gangart gegenüber Verkehrsrowdys einsetzt, sagte: "Rasen gefährdet Menschenleben. Dagegen müssen wir mit voller Härte vorgehen. Und das tun wir mit dem zweiten Raserpaket. Wer keine andere Sprache versteht, dem wird künftig das Auto abgenommen."

Vorläufige Führerscheinabnahme bei mehr als 40 bzw. 50 km/h

Zusätzlich zur Beschlagnahme wird im Führerscheingesetz vorgesehen, dass bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 40 km/h innerorts bzw. 50 km/h außerhalb des Ortsgebiets der Führerschein jedenfalls vorläufig abzunehmen ist. Bislang ist dies eine Ermessensentscheidung des einschreitenden Beamten. Damit wird ein Vorschlag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit umgesetzt.

Die vorläufige Beschlagnahme wird im Anlassfall von der Polizei durchgeführt. Die Beamten setzen das Fahrzeug an Ort und Stelle fest, etwa durch Krallen und Schlüsselabnahme. In diesem Fall ist künftig immer auch sofort der Führerschein vorläufig abzunehmen - eine Weiterfahrt ist für den Lenker also nicht mehr möglich.

Im Anschluss wird durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb von zwei Wochen entschieden, ob ein Verfall wahrscheinlich ist. Wenn ja, erfolgt die weitere Beschlagnahme zur Sicherung des Verfallsverfahrens. Das Fahrzeug verfällt nur bei extremen Überschreitungen und Wiederholungstätern, das bedeutet mehr als 60 km/h Überschreitung innerorts (also ab 110 km/h) oder 70 km/h außerhalb des Ortsgebiets. Bei Ersttätern ist die Grenze mit 80 km/h bzw. 90 km/h Überschreitung noch höher.

Letztlich wird ein beschlagnahmtes Fahrzeug von der Behörde verwertet - üblicherweise wird das die Versteigerung des Fahrzeugs bedeuten. Vom Erlös gehen 70 Prozent an den Verkehrssicherheitsfonds und der Rest an die jeweilige Gebietskörperschaft, also Bund, Land oder Gemeinde, so der Gesetzesvorschlag.



Ein tödlicher Raserunfall in Salzburg löste das Umdenken aus

Sowohl Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) als auch Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) erinnerten am Montag an jenen tödlichen Unfall in Salzburg, der letztlich den Bann dafür gebrochen hat, dass in Österreich strenger gegen Rowdys im Straßenverkehr vorgegangen wird: Am Karfreitag 2020 forderte das riskante Überholmanöver eines 24-jährigen Flachgauers in Eugendorf zwei Todesopfer. Neben dem Unfalllenker starb die angehende Volksschullehrerin Katrin Koch (27) aus Henndorf. Sie war mit ihrem Freund gerade Richtung Salzburg unterwegs, als der Mercedes-Fahrer trotz doppelter Sperrlinie und 80-km/h-Limits zum Überholen eines Lkw ansetzte. Der Freund überlebte schwer verletzt.

Als Kochs Mutter Sabine Peterbauer gut zwei Monate später eine Mahnwache am Unfallort organisierte, kamen knapp 200 Menschen. Später beschloss der Salzburger Landtag einhellig eine Resolution an den Bund und Verkehrslandesrat Schnöll machte Druck in Wien. Zunächst wurden im Vorjahr die Strafhöhen nach oben geschraubt und die Entzugsdauer bei Führerscheinabnahme verlängert. Weitere eineinhalb Jahre später sagte Ministerin Gewessler, warum gefährlichen Rasern ihre Tatwaffe, nämlich das Fahrzeug, vom Staat weggenommen werden soll: "Wir sind es Kati Koch, ihrer Mutter und allen anderen Opfern schuldig, solche Fälle künftig zu verhindern."

Aktuelle Fälle: Ukrainer raste über Autobahn, Paketzustellerin durch Ort

In Tirol zum Beispiel raste ein Ukrainer (39) am Sonntagmittag mit 198 km/h bei Volders über die Inntalautobahn Richtung Deutschland. Das stellte eine Zivilstreife der Polizei fest. Dem Lenker wurde zwar der Führerschein vorläufig abgenommen und es wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, das Auto blieb unangetastet.

Wegen "enormen beruflichen Zeitdrucks" ist eine 24-jährige Paketzustellerin in der Südsteiermark nun wohl ihren Führerschein los: Die Frau wurde am Montag im Gemeindegebiet von Lebring-St. Margarethen im Bezirk Leibnitz in einer mit 50 km/h beschränkten Zone mit über 115 km/h von der Polizei erwischt. Bei der Kontrolle gab sie an, dass sie wegen der Arbeit so schnell gefahren sei. Nun wird ein Führerscheinentzugsverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft eingeleitet. Mit der Würde die geplante Neuregelung bereits gelten, hätte die Polizei das Zustellfahrzeug beschlagnahmen können.

Erste Reaktionen fielen gemischt aus - Lob und Kritik

Erste Reaktionen waren gemischt. Der VCÖ begrüßte die Pläne grundsätzlich. Gleichzeitig kritisierte Michael Schwendinger vom VCÖ: "80 km/h zu schnell bedeutet Autobahn-Tempo von 130 km/h im Ortsgebiet. Diese Grenze ist deutlich zu hoch, auch 100 km/h im Ortsgebiet sind aus Sicht des VCÖ derart unverantwortlich, dass eine Beschlagnahme des Fahrzeugs möglich sein sollte." Im Vergleich dazu sei eine Beschlagnahme in der Schweiz bereits ab 40 km/h über dem jeweiligen Tempolimit möglich.

Der ARBÖ meldete Bedenken vor allem im Hinblick auf Fälle an, wenn es um geliehene oder Leasingfahrzeuge geht. "Unbelehrbare Raserinnen und Raser haben auf der Straße nichts verloren. Ob die Beschlagnahme des Fahrzeugs aber die richtige Maßnahme ist, bleibt abzuwarten. Wir sehen praktische Probleme bei diesem Vorhaben", so Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär. "Die Beschlagnahmung ist als Strafe zu werten. Daher zahlt jemand, dessen 1000-Euro-Fahrzeug beschlagnahmt wird eigentlich viel weniger Strafe als jemand, der sein 100.000 Euro-Auto abgeben muss."