Raser flieht auf Wiener S2 mit 235 km/h vor Zivilstreife

Ohne Lenkberechtigung und vermutlich unter dem Einfluss von illegalen Substanzen hat ein Pkw-Lenker am Freitag knapp vor Mitternacht auf der Wiener Nordrandschnellstraße (S2) in der Donaustadt sein Fahrzeug auf 235 km/h beschleunigt, um so einer Verkehrskontrolle zu entgehen - 100 km/h wäre die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gewesen. Der gefährliche Fluchtversuch wurde von einer Zivilstreife jedoch bald wieder beendet.

BILD: SN/APA/LPD WIEN/LPD WIEN Zivilstreife beendete Versuch mit Abdrängmanöver