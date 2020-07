Rassismus-Vorwurf gegen Wiener Polizisten

Nach einer Rauferei am späten Sonntagnachmittag bei der U2-Station Seestadt in Wien-Donaustadt erhebt das Opfer, ein 16-Jähriger, nun Rassismusvorwürfe gegen an der Amtshandlung beteiligte Polizisten. Diese sollen ihn unter anderem mehrfach als "Neger" bezeichnet haben. Die Wiener Polizei prüft den Vorfall, man lehne "jede Art der Diskriminierung strikt ab", hieß es am Dienstag.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Polizisten sollen Opfer einer Attacke als "Neger" bezeichnet haben