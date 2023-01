Rat auf Draht setzt bei Beratung auf Peers

Was als Pilotprojekt im Jahr 2021 begonnen hat, will die Beratungsplattform Rat auf Draht ab Februar 2023 regelmäßig anbieten - die Peerberatung. Dabei werden Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren Gleichaltrige via Chat als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Dafür wurden sie von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rat auf Draht geschult und inhaltlich vorbereitet. Erfahrene Unterstützer stehen allerdings weiterhin zur Seite.

SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Nachfrage war sehr hoch