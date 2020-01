Raubopfer flüchtete in Traun mit Taxi vor Unbekannten

Ein 39-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Traun (Bezirk Linz-Land) von drei Unbekannten geschlagen und ausgeraubt worden. Der Verletzte konnte sich schließlich losreißen und in ein Taxi flüchten. Das Trio folgte dem Opfer und beschädigte das Fahrzeug laut Polizei erheblich. Der 39-Jährige wurde verletzt ins Spital gebracht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT Das Opfer wurde ins Spital gebracht