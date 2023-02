Raubüberfall auf Juwelier in Wiener Einkaufsstraße

Auf der auch am Samstag belebten Mariahilfer Straße in Wien ist am frühen Nachmittag ein Juwelier überfallen worden. Ein mit einem schwarzen FFP2-Mundschutz maskierter Mann betrat mit einer Schusswaffe in der Hand das Geschäft. Er bedrohte damit eine Angestellte. Mit Schmuck gelang dem etwa 30 Jahre alten Unbekannten die Flucht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, berichtete die Polizei.

SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Mann mit Schusswaffe erbeutete Schmuck