Raubüberfall in Wohnung in Graz - Urteil

Im Grazer Straflandesgericht sind am Mittwoch zwei Steirer wegen eines Raubüberfalls verurteilt worden. Die beiden sollen im August 2021 einen Mann in seiner Wohnung überfallen, ihn niedergeschlagen und ihm eine Geldbörse mit 600 Euro sowie eine Uhr geraubt haben. Das Motiv für den Überfall soll eine Beschädigung am Auto gewesen sein, das einer der Männer dem Opfer geborgt hatte. Sie wurden zu sechs Jahren und zehn Monaten bzw. vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

BILD: SN/APA/MARKUS LEODOLTER/MARKUS LEOD Das Straflandesgericht in Graz