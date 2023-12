Rauch kündigte Paxlovid-Engpass-Ende für Montag an

Justament während das Corona-Abwassermonitoring derzeit Rekordwerte in Österreich überhaupt seit Pandemiebeginn verzeichnet, ist das Corona-Medikament Paxlovid in manchen Regionen nicht erhältlich. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte am Samstag auf X (früher Twitter) an, dass das antivirale Arzneimittel "spätestens ab Montag" wieder flächendeckend in den österreichischen Apotheken verfügbar sein werde.

BILD: SN/APA/DPA/FABIAN SOMMER Das Medikament stoppt die Vermehrung des Virus in den Zellen