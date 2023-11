Rauch für rasches Verbot von Angriffstraining bei Hunden

Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) will ein rasches generelles Verbot eines Beiß- und Angriffstrainings bei privaten Hunden. "Das Scharfmachen von Hunden, das vielerorts unter dem Deckmantel des Hundetrainings passiert, ist durch nichts zu rechtfertigen", betonte er am Mittwoch anlässlich der Übernahme einer Petition des Vereins Pfotenhilfe für ein Verbot des Beißtrainings in Oberösterreich in einer Aussendung. Rauch will dazu noch diese Woche einen Vorschlag vorlegen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Rauch will dem Scharfmachen von Hunden einen Riegel vorschieben