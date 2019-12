Rauchfangkehrer haben am Dienstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen Neujahrsglückwünsche überbracht. Vertreter des Bundesverbandes fanden sich in der Präsidentschaftskanzlei in Wien ein. Ihr Beruf habe sich sehr gewandelt und sei heute wesentlich umfangreicher, sagte der Bundespräsident. "Aber immer noch sorgen die Rauchfangkehrer dafür, dass wir es daheim gemütlich haben können."

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Besuch bei Van der Bellen