Rauchverbot im Auto kann ab sofort sanktioniert werden

Das in Österreich seit Mai geltende Rauchverbot in Pkw, wenn sich Kinder oder Jugendliche darin befinden, kann ab heutigem Freitag bei Nichteinhaltung mit einem Organmandat in Höhe von 50 Euro bestraft werden. Das Rauchverbot, wenn Minderjährige mitfahren, gilt mit Ausnahme von Taxis. Im ersten Monat waren laut Gesundheitsministerium noch Kontrollieren und Abmahnen vorgesehen.

Die Kontrolle der Einhaltung des Verbots obliegt der Exekutive