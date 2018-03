Rauchverbot in der Gastronomie: "Jede Verzögerung würde Menschenleben kosten"

Im Gesundheitsausschuss des Nationalrats appellierten Ärzte an die Abgeordneten, das Rauchen in Lokalen zu verbieten. ÖVP und FPÖ zeigten sich unbeeindruckt.

Die Appelle der Ärzte an die ÖVP-FPÖ-Abgeordneten waren teilweise dramatisch. "Ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken", erklärte der Krebsspezialist Christoph Zielinski, der von der SPÖ zu der Befragung eingeladen worden war. "Sterben ist nie schön, aber das Sterben an den Folgen vom Rauchen ist qualvoll."

Zielinski verwies auf Daten des Surgeon General in den USA. 90 Prozent der Todesfälle durch Lungenkrebs, 61 Prozent der tödlichen Lungenerkrankungen und 32 Prozent der tödlichen Herzerkrankungen seien demnach durch das Rauchen verursacht. Er verwies auf das große, durch das Rauchen verursachte Leid. "Sie alle meine Damen und Herren haben es in der Hand, dieses Leid zu lindern", sagte er: "Oder eben nicht." Der angesehene Onkologe führte zahlreiche Beispiele von Passivrauchern an, die ebenfalls an den Folgen des Rauchens starben. Die Evidenz für die Tödlichkeit des (Passiv-)rauchens und die Wirksamkeit eines Verbots sei erdrückend. "Ich kannte ein bekanntes Wiener Wirtspaar, beide Nichtraucher, beide arbeiteten in einem Raucherlokal, beide starben an Lungenkrebs."

Experten richteten nachdrückliche Appelle an die Abgeordneten

Ärztin: "Rauchverbot wäre beste Maßnahme"

Die von der Liste Pilz eingeladene Palliativmedizinerin Daniela Jahn-Kuch, Schwester des an den Folgen des Rauchens verstorbenen Journalisten Kurt Kuch, nannte die Auswirkungen des Passivrauchens auf die kindliche Entwicklung. "Es gibt keinen Grenzwert, unter dem kein gesundheitliches Risiko besteht", erklärte sie. Wo nicht in der Gastronomie geraucht werde, werde das auch zu Hause signifikant weniger getan, hätten internationale Studien ergeben. "Daher ist das die beste Maßnahme."

Der von den NEOS eingeladene Gesundheitswissenschafter Florian Stigler betonte, das es kaum ein so gut erforschtes medizinisches Feld gebe, wie die Tabakprävention. Sie sei "wirksam und hat keine Nebenwirkungen". Vor allem eine rauchfreie Gastronomie spiele eine zentrale Rolle. "Jede Verzögerung würde Menschenleben kosten", betonte er.

Ökonomin Barbara Kolm und Ärztin Daniela Jahn-Kuch.

Ökonomin: "Freiheit sich selbst zu schädigen"

Vor der Einschränkung der unternehmerischen Freiheit durch ein Rauchverbot und der Frage, ob man Kapitalismus oder Planwirtschaft wolle, warnte hingegen die wirtschaftsliberale Ökonomin Barbara Kolm für die FPÖ. "In Irland mussten 11 Prozent der Pubs nach dem Rauchverbot zusperren." Auch von Eigenverantwortung redete sie. Es gebe "auch die Freiheit, dass man sich selbst schädigt", erklärte sie.

Die ÖVP entsandte Leiterin der Abteilung Jugendpolitik im Kanzleramt, Zlata Kovacevic, lobte die Absicht der Länder, dass Raucherschutzalter von 16 auf 18 Jahre anzuheben. Je früher zu rauchen begonnen werde, desto schwieriger sei es, wieder aufzuhören.

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zeigte sich unbeeindruckt.

Keine Volksabstimmung vor 1. Mai

Zu Sitzungsbeginn brachte SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner einen Antrag ein, die von ÖVP und FPÖ angepeilte Aushebelung des Rauchverbots noch vor Inkrafttreten im Mai einer verbindlichen Volksabstimmung zu unterziehen. Der Antrag wurde abgelehnt. Gerald Loacker (NEOS) hoffte im Vorfeld auf das Gewissen der schwarz-blauen Abgeordneten, Peter Kolba von der Liste Pilz auf das Obsiegen der Gesundheitsargumente über jene der Ökonomie.

ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz erteilte all dem aber eine Absage. Es gebe eine große Einigkeit unter ihren ÖVP-Kollegen, die Koalitionsvereinbarung mit der FPÖ einzuhalten, sagte sie vor Journalisten. Stellungnahmen seitens der FPÖ-Abgeordneten wurden vor der Sitzung verweigert.

Nach dem Hearing kam die schwarz-blaue Regierung ihrem Vorhaben, dass weiterhin in Lokalen geraucht werden darf, einen großen Schritt näher. Der schwarz-blaue Initiativantrag zur Aufhebung des per 1. Mai gültigen generellen Rauchverbots in der Gastronomie wurde mit Stimmen von ÖVP und FPÖ angenommen.

