Rausch ist nicht gleich Rausch

Mit welchen Strafen müssen alkoholisierte Inlineskater, E-Biker und Mopedautofahrer rechnen? Es macht einen großen Unterschied, ob man einen Scooter oder einen E-Scooter lenkt.

In den Monaten Mai und Juni finden vor allem in Landgemeinden traditionell viele Feuerwehrfeste, Weintaufen und Sonnwendfeiern statt. Üblicherweise wird dort auch gern Alkohol konsumiert. Hat man keine Mitfahrgelegenheit, stellt sich die Frage: Wie kommt man von der Veranstaltung nach Hause, ohne mit der Straßenverkehrsordnung in Konflikt zu geraten? Und welche Promillegrenzen gelten für welchen Fahrzeugtyp? Schließlich war erst vor wenigen Tagen der Fall eines Bürgermeisters aus dem Bezirk Perg bekannt geworden, der mit seinem E-Scooter mit 1,8 Promille stürzte ...