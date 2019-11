Rauskala rät "dringend" von Einsatz von "Original Play" ab

Bildungsministerin Iris Rauskala untersagt den in ihre Zuständigkeit fallenden Bundesschulen de facto den Einsatz des Vereins "Original Play" - und rät anderen pädagogischen Einrichtungen in einem Erlass "dringend" davon ab. Dies berichtete die "Zeit im Bild" am Mittwoch. Der Verein ist wegen Kursen, bei denen fremde Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen rangeln, in die Kritik geraten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Iris Rauskala gibt "Anti-Empfehlung" ab