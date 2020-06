Razzia in zwei Pop-up-Maskengeschäften in Wien

In zwei Pop-up-Maskengeschäften in Wien hat die Polizei am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen durchgeführt. Hintergrund ist eine Anzeige wegen gewerbsmäßigen Betrugs, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Thomas Vecsey der APA. Ermittelt wird gegen einen Beschuldigten.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/CHRISTOPH S FFP-3-Masken waren nicht ausreichend zertifiziert