Razzia nach Millionenpleite von Fußballklub

Staatsanwaltschaft prüft bei FC Wacker Innsbruck Gläubigerschädigung.

Am Donnerstag gab es wegen der Pleite der FC Wacker Innsbruck GmbH, die dem gleichnamigen Fußballverein gehört, Hausdurchsuchungen an acht Standorten. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck untersucht den Verdacht der betrügerischen Krida und der fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen. Laut dem Masseverwalter wurden zuletzt "keine ordentlichen Geschäftsbücher geführt" und die finanzielle Gebarung von Fußballverein und GmbH wurde nicht getrennt. Masseverwalter Herbert Matzunski hatte bei einer gerichtlichen Tagsatzung Ende Juli laut Kreditschutzverband von "Management by Kontostand" berichtet. Nun ermittelt das Landeskriminalamt. Ein Anfangsverdacht bestehe ...