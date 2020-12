Rechnungshof empfiehlt großen Flughäfen Drohnenabwehrsysteme

Österreichs Flughäfen weisen keine wirksame Abwehrmöglichkeit gegenüber Drohnen auf. Zu diesem Schluss kam Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker nach dem Rechnungshofausschuss am Mittwoch. Im Notfall konnte im Prüfzeitraum von 2013 bis 2017 lediglich auf Drohnenabwehrgeräte des Innenministeriums zurückgegriffen werden, was zu lange dauern würde. Der Rechnungshof empfiehlt folglich für die größten Airports zumindest je ein Drohnenabwehrsystem an Ort und Stelle bereitzustellen.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Drohnen für Flugzeuge bei Starts und Landungen erhöhte Gefahr