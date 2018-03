Rechnungshof fordert Schutz für Polizisten

Bei polizeilichen Großeinsätzen mangelt es an flammhemmender Bekleidung. Der Kostendeckungsgrad der Einsätze soll erhöht werden.

Der Rechnungshof hat in den vergangenen Monaten 74 polizeiliche Großeinsätze überprüft. Fazit: Vor allem in Wien stand den Exekutivbediensteten für solche Ereignisse keine ausreichende Anzahl an Schutzausrüstung - etwa flammhemmende Bekleidung - zur Verfügung. Der Rechnungshof empfiehlt, den Exekutivbediensteten entsprechende Ausrüstung in ausreichender Zahl bereitzustellen, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.