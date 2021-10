Rechnungshof-Kritik an Hofreitschule: Reitkunst auf Kosten der Lipizzaner

Rechnungshof kritisiert Haltungsbedingungen der berühmten Hengste. Hofreitschule-Chefin Sonja Klima kontert, es habe sich viel verändert.

Der Rechnungshof (RH) kritisiert im Bericht "Spanische Hofreitschule - Lipizzanergestüt Piber" die Haltungsbedingungen der Lipizzaner in der Spanischen Hofreitschule in Wien. Die Hengste hätten zu wenige Bewegungsmöglichkeiten. Demnach war für die Prüfer aus den Aufzeichnungen nicht ersichtlich, ob die in der Stallburg in der Wiener Innenstadt untergebrachten Lipizzaner zumindest ein Mal täglich, im Rahmen des Trainings oder in der Schrittmaschine, bewegt wurden. Geprüft wurde der Zeitraum von 2014 bis 2019, als die Weltkulturerbe-Institution noch von Elisabeth Gürtler geleitet wurde.

