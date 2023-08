Rechnungshof: Strategie gegen Gewalt an Frauen fehlt

Die Prüfer kritisieren auch den Mangel an einheitlichen Kriterien für die Beurteilung von Hochrisikofällen.

Die Prüfer würdigen das niederschwellige Beratungsangebot für Frauen fast im gesamten Bundesgebiet. Aber: Es gebe in Österreich keine langfristig angelegte, gesamthafte Strategie, um Frauen vor Gewalt zu schützen.

Österreich liegt bei Gewaltverbrechen an Frauen in Europa im Spitzenfeld. Bis August wurden heuer bereits 18 Frauen ermordet, darunter waren mutmaßlich 16 Femizide. Und es gab 32 Mordversuche beziehungsweise Fälle schwerer Gewalt an Frauen. Im Vorjahr wurden laut Kriminalstatistik 29 ...