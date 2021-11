Rechtsextreme profitieren von der Pandemie

Erneut gab es Waffenfunde bei einer Razzia. Der militante Anteil der rechtsextremen Szene umfasst laut Experten Hunderte Personen.

15 Hausdurchsuchungen in sieben Bundesländern. Akkordiert. Zeitgleich. Erneut ist der Verfassungsschutz mit 118 Exekutivbeamten gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. Diesmal hatten die Ermittler insgesamt 20 Personen im Visier. Die Ausbeute war nicht derart gewaltig wie beim vorigen Großeinsatz vor rund einer Woche, wo im Bezirk Baden bei Wien allein in einem Keller Dutzende geladene Schusswaffen sowie 1,2 Tonnen Munition sichergestellt worden waren. Auch in diesem Fall handelte es sich beim Besitzer des Arsenals um einen Rechtsextremen.

Bei der ...