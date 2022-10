Dietrich Mateschitz: Nur der britische König besitzt mehr Landsitze

Hotels, Herrschaftshäuser, Brauerei, Pferde- und Fischzucht: Nicht nur in der Wahlheimat Salzburg sondern auch in seinem Geburtsland Steiermark nannte Red-Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz viele Immobilien sein Eigen.

Dietrich Mateschitz war in den vergangenen Jahrzehnten auf Einkaufstour. Vor allem in der Steiermark, wo er geboren wurde, und in Salzburg hat er einen Teil seines Vermögens in Grund und Boden investiert. Mehr als 30 Schlösser, Seevillen, historische Gasthöfe und Jagden nannte der reichste Österreicher sein Eigen. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge haben wohl nur das britische Königshaus und die Fürstenfamilie Liechtenstein einen vergleichbaren oder noch größeren Besitz an herrschaftlichen Immobilien.

Persönlich stets im Hintergrund, wurde der Red-Bull-Milliardär über ...