Reform des Strafvollzugs: Justizministerin will mehr Häftlingen eine Fußfessel gewähren

Die Koalitionsparteien einigten sich auf Eckpunkte einer Strafvollzugsreform. Im Mittelpunkt steht die Entlastung der Justizanstalten, dazu sollen das bewährte Modell des elektronisch überwachten Hausarrests, bei dem Häftlinge eine Fußfessel tragen, und die bedingten Entlassungen ausgebaut werden. Gefängnisinsassen sollen besser auf die Entlassung vorbereitet werden. Das neue Gesetz soll bis Herbst kommen.

Der Strafvollzug in Österreich wird in den nächsten Jahren massiv reformiert. Das hat sich die Regierung vorgenommen. Vor allem soll der elektronisch überwachte Hausarrest, bei dem Häftlinge mit einer Fußfessel kontrolliert werden, deutlich ausgeweitet werden. Gegenüber den ersten Ankündigungen dazu Ende vergangenen Jahres präsentierte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Freitag nun mehr Einzelheiten. Mit der ÖVP habe man sich in der Regierung geeinigt. "Vor dem Sommer werden wir einen begutachtungsreifen Gesetzesentwurf haben", sagte Zadić. Im Herbst rechne sie mit einem ...