Am Flughafen Wien wird bei jedem Fluggast Fieber gemessen, am Airport Salzburg nicht. Ausländische Jäger benötigen beim Grenzübertritt kein ärztliches Attest, andere Menschen schon.

Mit der Ankunft des Flugzeugs aus Düsseldorf am Salzburger Flughafen hat der Airport seinen Betrieb nach vier Wochen Pause am Mittwoch wieder aufgenommen. Der Airbus 319 kam um 8.01 Uhr mit zwei Passagieren aus Deutschland an. Eingereist seien zwei Manager ...