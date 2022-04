Regen nützte Wasserstand im Neusiedler See nicht

Der Regen der vergangenen Tage hat beim Wasserstand im Neusiedler See keine Veränderungen bewirkt. Dieser befand sich am Montag mit 115,23 Meter über Adria weiter auf einem historischen Tiefstwert. Gebracht hat das nasse Wetter vor allem deshalb nichts, weil es in der Region rund um den See nicht stark geregnet habe, sagte Karl Maracek, Leiter des Referats Hydrographie im Land Burgenland, im Gespräch mit der APA. Auch Langzeitprognosen stimmen nicht optimistisch.

