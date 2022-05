"Regenbogenhauptstadt" Wien: Vienna Pride im Juni mit Parade

Die Pandemie hat die LGBTIQ-Community besonders getroffen. Nicht nur war sie weniger sichtbar, es mangelte auch an sicheren Orten. Der "Vienna Pride" kommt heuer eine besondere Bedeutung zu, meinten Verantwortliche am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. Am 11. Juni verwandelt sich die Wiener Ringstraße zum 26. Mal in einen kunterbunten Veranstaltungsort: Die Regenbogenparade zurück.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Auch heuer wird es wieder eine große Regenbogenparade in Wien geben