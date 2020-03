Regierung: Ausgangsbeschränkungen werden bis Ostermontag verlängert

Die Bundesregierung äußerte sich am Freitagvormittag zu den derzeitigen Maßnahmen in Österreich. Die Ausgangsbeschränkungen werden bis Ostermontag verlängert, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz an. "Halten Sie durch", appellierte er an die Bevölkerung.

"Wir wissen, dass es im Moment viel Unsicherheit in unserem Land gibt. Viele fragen sich, ob es wirkt, was wir derzeit tun", sagte Bundeskanzler Kurz einleitend in seiner Erklärung an die Öffentlichkeit. "Ich kann Ihnen versichern: Wir tun das richtige."

Andere Staaten würden sich Österreich mittlerweile als Vorbild nehmen. An Österreichs Schulen seien nur noch fünf Prozent in der Betreuung, der öffentliche Verkehr sei massiv gesunken.

Mit einer großen Bitte wandte er sich anschließend an die Bevölkerung: "Halten Sie durch! Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen Maßnahmen weiter fortsetzen." Bis Ostermontag (13. April) werden die "Ausgangsbeschränkungen" zur Eindämmung des Coronavirus verlängert, verkündete er. Damit werden die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in ganz Österreich gut drei Wochen fortgesetzt. Ziel ist, die Kontakte im öffentlichen Raum möglichst zu minimieren, um das Virus einzudämmen.

Die Maßnahmen betreffen Schulen, Restaurants und den öffentlichen Raum. "Im Idealfall wird ab 14. April stufenweise wieder auf Normalbetrieb hochgefahren", sagte er. Das müsse jedoch in nächster Zeit noch evaluiert werden.

Die derzeit geltenden Quarantänemaßnahmen seien von diesen Bundesentscheidungen nicht betroffen. Das seien Detailentscheidungen der Bundesländer, sagte Kurz. "Das ist ein Marathon, aber unsere klare Bitte ist: Halten Sie durch. Jeder, der die Maßnahmen mitträgt, ist ein Lebensretter."

Werner Kogler: "Bleiben wir mutig"

"In Bergamo werden die Toten mittlerweile in Militärfahrzeugen in den Süden gefahren", sagte Vizekanzler Werner Kogler. Solche Bilder dürfen bei uns nicht entstehen. Die Situation in Italien solle auch die österreichische Bevölkerung dazu animieren, durchzuhalten. Engpässe im Gesundheitswesen sollen durch die Verlängerung der Maßnahmen verhindert werden. "Wichtig ist, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Bleiben wir mutig, das ist die wichtigste Zutat."



Wirtschaftlich gesehen bedeuten die Maßnahmen dramatische Einschläge. "Es wird niemand zurückgelassen", versicherte er. Der mit einer Milliarde dotierte Härtefond wird ab kommender Woche erlassen. Im ersten Monat wird es also schon eine Auszahlung geben. "Diese Auszahlungen müssen nicht zurückbezahlt werden", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Auch Lehrlinge könnten ab sofort bei gleichem Gehalt und gleichen Einbußen in Kurzarbeit gehen.

Gesundheitsminister Anschober: "Das Maßnahmenpaket wirkt"

Wie die derzeitigen Maßnahmen wirken, sei noch nicht absehbar. Von der Setzung einer Maßnahme bis zur Wirkung müsse immer ein Zeithorizont von acht bis zehn Tagen verstreichen, sagte Anschober. Bisher zeige sich aber: "Wir sind auf dem richtigen Kurs. Der Trend geht in eine bessere Richtung."

Vor zwei Wochen hätte es noch eine Zunahme der Covid19-Fälle von rund 40 Prozent gegeben. Heute seien wir bei 20 Prozent Zuwachs pro Tag, so Anschober. "Das reicht uns aber bei weitem noch nicht aus." Das Wachstum müsse einstellig werden oder gänzlich aufhören. Ende der kommenden Woche könne die Wirksamkeit des aktuellen Pakets mit eingerechnet werden. Trotz positiver erster Erkenntnisse zu den Maßnahmen sagte er: "Ich warne davor jetzt zu glauben, dass wir es schon geschafft haben. Jeder einzelne von uns muss ein Teil der Lösung sein."

Innenminister Karl Nehammer: "Strafen sind enorm"

1200 Anzeigen habe es bis heute wegen "Nichtfolgeleistung der Sicherheitsmaßnahmen" gegeben, sagte Innenminister Karl Nehammer. Der Strafrahmen sei enorm - bis zu 3600 Euro müssten Menschen zahlen, wenn sie sich weigerten, die Maßnahmen einzuhalten. Gastronomen drohen Strafen von bis zu 30.000 Euro. Weitere 3200 Soldatinnen und Soldaten würden zusätzlich für den Schutz kritischer Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Abschließend warnte er vor Menschen, die derzeitige Situation - besonders im Internet - ausnutzten. Deshalb sein Appell an die Bevölkerung: "Die Polizei steht an Ihrer Seite, wenn Sie sie verständigen."



Zahl der Infektionen in Österreich auf 2203 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Freitagfrüh auf 2203 gestiegen. Das sind um 360 mehr als 24 Stunden zuvor. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 490, gefolgt von Oberösterreich mit 399. SARS-CoV-2-Todesfälle gibt es weiterhin sechs. Neun Personen sind wieder gesund.

Aus Niederösterreich wurden 317 positive Test gemeldet, in Wien lagen Daten über 277 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 299, in Salzburg 147, im Burgenland 32, in Vorarlberg 179 und in Kärnten 63. Bisher wurden 15.613 Testungen durchgeführt.

Quarantänegebiete Österreich

Das ganze Bundesland Tirol wird seit Mittwochabend als Corona-Risikogebiet erachtet und unter Quarantäne gestellt. Am Mittwochnachmittag verkündete der Salzburger Landeshauptmann Haslauer, die Salzburger Gemeinde Flachau, das Gasteinertal und das Großarltal zu Quarantänegebieten zu machen.

