Regierung: Ausgangsbeschränkungen werden um drei Wochen verlängert

Die Bundesregierung äußerte sich am Freitagvormittag zu den derzeitigen Maßnahmen in Österreich. Die Ausgangsbeschränkungen werden bis Ostermontag verlängert, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz an. "Halten Sie durch", appellierte er an die Bevölkerung.

"Wir wissen, dass es im Moment viel Unsicherheit in unserem Land gibt. Viele fragen sich, ob es wirkt, was wir derzeit tun", sagte Bundeskanzler Kurz einleitend in seiner Erklärung an die Öffentlichkeit. "Ich kann Ihnen versichern: Wir tun das richtige."

Andere Staaten würden sich Österreich mittlerweile als Vorbild nehmen. An Österreichs Schulen seien nur noch fünf Prozent in der Betreuung, der öffentliche Verkehr sei massiv gesunken.

Mit einer großen Bitte wandte er sich anschließend an die Bevölkerung: "Halten Sie durch! Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen Maßnahmen weiter fortsetzen." Bis Ostermontag (13. April) würden die "Ausgangsbeschränkungen" zur Eindämmung des Coronavirus verlängert. Damit werden die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in ganz Österreich gut drei Wochen fortgesetzt. Ziel ist, die Kontakte im öffentlichen Raum möglichst zu minimieren, um das Virus einzudämmen.



Livestream Pressekonferenz Bundesregierung zu neuen Maßnahmen ab 11 Uhr

Zahl der Infektionen in Österreich auf 2203 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Freitagfrüh auf 2203 gestiegen. Das sind um 360 mehr als 24 Stunden zuvor. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 490, gefolgt von Oberösterreich mit 399. SARS-CoV-2-Todesfälle gibt es weiterhin sechs. Neun Personen sind wieder gesund.

Aus Niederösterreich wurden 317 positive Test gemeldet, in Wien lagen Daten über 277 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 299, in Salzburg 147, im Burgenland 32, in Vorarlberg 179 und in Kärnten 63. Bisher wurden 15.613 Testungen durchgeführt.

Anschober: "Ein Meter Abstand kann Leben retten"

Am Donnerstag traten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenmnister Karl Nehammer (ÖVP) vor die Presse und wandten sich mit starken Appellen an die Öffentlichkeit. "Die Zunahme ist weiter drastisch. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, nämlich bei einer Abflachung der Kurve", sagte Anschober. Im Alltagsleben der Österreicher gelte derzeit eine lebensrettende Grundregel, sagte Anschober: "Ein Meter Abstand." Denn jeder Einzelne ist Teil der Lösung.

Quarantänegebiete Österreich

Das ganze Bundesland Tirol wird seit Mittwochabend als Corona-Risikogebiet erachtet und unter Quarantäne gestellt. Am Mittwochnachmittag verkündete der Salzburger Landeshauptmann Haslauer, die Salzburger Gemeinde Flachau, das Gasteinertal und das Großarltal zu Quarantänegebieten zu machen.

Quelle: APA