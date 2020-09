Regierung laut Anschober über Corona-Maßnahmen einig

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" eine Uneinigkeit über die Corona-Maßnahmen innerhalb der türkis-grünen Bundesregierung in Abrede gestellt. Man sei sich einig, so Anschober: "Da wird viel herbeigeschrieben." Als Team arbeite man "hervorragend" zusammen. Die Regierung funktioniere gut und sei, was die Pandemie anbelangt, "gut aufgestellt".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Anschober lobt Zusammenarbeit