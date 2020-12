Regierung plant wegen Corona Verschärfungen zu Silvester

Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen will die Regierung Silvesterparties offenbar einen Riegel vorschieben. Die vorige Woche angekündigte Ausnahmeregelung soll dem Vernehmen nach wieder verschärft werden. Details wollen Kanzler und Vizekanzler am Freitagabend mit den Landeshauptleuten besprechen. Danach sollte Klarheit darüber herrschen, welche Kontaktbeschränkungen an den kommenden Feiertagen gelten.

Feierlichkeiten soll ein Riegel vorgeschoben werden