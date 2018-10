Regierung verschärft Strafen für Schummeln bei Fahrprüfung

Die Bundesregierung will die Strafen für Schummeln bei der Führerscheinprüfung verschärfen. Zudem wird das Befahren der Rettungsgasse künftig als Vormerkdelikt festgelegt. Eine Novelle des Führerscheingesetzes ist vor der Ministerratssitzung am Mittwoch in Begutachtung gegangen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Verkehrsminister Norbert Hofer will durchgreifen