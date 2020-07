Regierung verschiebt Entscheidung über Maskenpflicht auf Dienstag - "keine Notsituation"

Die Regierung wird doch erst am Dienstag über eine erneute Ausweitung der Maskenpflicht entscheiden. Grund dafür ist, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch beim EU-Gipfel in Brüssel bleiben muss. Der Kanzler wird aber am Montag erneut eine Telefonkonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) abhalten.

Auch auf Mitarbeiterebene wird weiter über Details gesprochen, hieß es aus dem Kanzleramt gegenüber der APA. Dabei gehe es nicht nur um die Maskenpflicht. Näheres wollte man auf Nachfrage dazu aber nicht sagen. Wenn Kurz aus Brüssel zurück ist, soll es am Dienstag auch ein physisches Treffen zwischen den Regierungsmitgliedern geben. Dabei soll auch Details zur Masenkpflicht besprochen werden. Danach soll eine Pressekonferenz stattfinden. Kurz hatte vor dem Wochenende Beratungen zur Maskenpflicht angekündigt, nachdem die Zahlen der Coronavirus-Infizierten in Österreich gestiegen waren.

Die Vertagung sei kein großes Problem, da man sich ja nicht einer "Notsituation" befinde, heißt es im Anschober-Büro auf SN-Anfrage.

Unterdessen weiteten sich die Corona-Cluster in Niederösterreich aus. Im Fall der Wiener Neustädter Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" erhöhte sich am Montag die Zahl der direkt Infizierten um zwei auf 28. Außerdem gab es laut einem Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) acht neue Folgefälle. Ein weiterer Folgefall wurde auch im Cluster um einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) vermeldet. Somit waren 38 Mitarbeiter und fünf weitere Personen erkrankt.

Debatte seit mehreren Tagen

Eine Rückkehr zur Maskenpflicht im Handel steht in Österreich bereits seit mehreren Tagen im Raum. In der Feinkost bei Billa und Merkur tragen die Beschäftigten seit vergangener Woche wieder einen Mundnasenschutz. Auch den Kunden und Kundinnen könnte das wieder bevorstehen. Die Branche äußerte Verständnis, wenngleich sie einräumte, dass dies auch mit Umsatz- und Frequenzeinbußen einhergeht.

Seit der Wiedereinführung der Maskenpflicht in Oberösterreich seien Umsatz und Frequenz im Vergleich zu Anfang Juli um bis zu 25 Prozent zurückgegangen, so der Handelsverband. Der Handel habe aber Verständnis: "Die Gesundheit geht vor und steht über allem anderen."

Für Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Supermärkten, wie zuletzt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gefordert, "mit Sicherheit ein überlegenswerter Vorschlag", sagte Kogler am vergangenen Dienstag.

"Die heimischen Händler werden sich selbstverständlich auch weiterhin an die behördlichen Vorgaben halten. Politische Einzelmeinungen sind natürlich zulässig, aber für uns als Branche nicht bindend", hieß es dazu seitens des Handelsverbandes.

Maskenpflicht in Salzburger Amtsgebäuden

Seit Montag gilt in allen Amtsgebäuden der Stadt Salzburg wieder die Maskenpflicht. Seit zwei Wochen war das nur in den Ämtern im Kiesel-Gebäude und in der Schwarzstraße 44 notwendig. Nachdem die Coronainfektionszahlen aber wieder steigen, weitet die Stadt die Pflicht zum Tragen einer Maske für Kunden und Bedienstete aus. Das gilt auch für den Recyclinghof. Dort ist ab Montag auch im Freien verpflichtend eine Schutzmaske zu tragen. In den Freibädern nicht, weil es dort eine Besucherhöchstzahl gibt. Eine solche Steuerung ist auch für Schloss Hellbrunn vorgesehen, sollte es notwendig werden.

Maskenpflicht: Eine Chronologie

Am 6. April war das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in heimischen Super- und Drogeriemärkten zur Pflicht erklärt und später auf andere Bereiche ausgeweitet worden. Wobei die Maskenpflicht am Beginn sehr kritisch gesehen wurde. Mit den ersten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen per 14. April, als kleinere Geschäfte und Baumärkte nach einem "Lockdown" wieder aufsperren durften, galt auch dort das Gebot zu Masken, genauso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit 2. Mai machten weitere noch geschlossene Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie Friseure und Kosmetiksalons auf, mit den gleichen Regeln: Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand von einem Meter.

Mit dem Ende der Pfingstferien fiel die Maskenpflicht an den Schulen, ab 15. Juni wurde das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit dann grundsätzlich stark gelockert. Seit Anfang Juli darf auch das Personal in der Gastronomie wieder "ohne" arbeiten.

Notwendig sind die Masken derzeit nur mehr in bestimmten Bereichen, wie in Spitälern, Arztpraxen und Apotheken, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (außer am Sitzplatz) sowie bei Demonstrationen und bei Dienstleistern wie Friseuren, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Quelle: APA