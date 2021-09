Regierung vor Beratungen zu Corona-Maßnahmen zugeknöpft

Die Bundesregierung empfängt wie angekündigt am Mittwoch die Vertreter der Länder, um über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu beraten. Ab 8.30 Uhr werden die Landeshauptleute am Treffen im Kanzleramt teilnehmen - teils virtuell, teils vor Ort. Im Anschluss ist die Ministerratssitzung angesetzt. Zu möglichen Schritten gab man sich auf Regierungsseite am Montag nach wie vor zugeknöpft, zuletzt war u.a. über eine "1G"-Regel in der Nachtgastronomie debattiert worden.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Matthias Bei Bund und Länder beraten wegen hoher Infektionszahlen über Maßnahmen