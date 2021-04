Regierung wälzt Corona-Pläne mit Opposition und Ländern

Nachdem am Donnerstag erstmals die Öffnungskommission getagt hat, berät die Bundesregierung am Freitag erneut mit Opposition und Landeshauptleuten die Corona-Lage. Gesprochen wird per Videokonferenz, wie üblich sind Experten zugezogen. Zunächst ist um 11.30 Uhr die Opposition an der Reihe, um 13.00 Uhr folgen die Landeshauptleute. Ob danach weitere konkrete Schritte - also mögliche Lockerungen oder auch Verschärfungen - kommuniziert werden, ist noch unsicher.

SN/APA/BKA/DRAGAN TATIC Die Regierung berät wieder